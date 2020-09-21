Шахтера Олега Кудёлку подняли на поверхность и на машине скорой помощи везут в психоневралогический диспансер

Шахтера «Беларуськалия» Олега Кудёлку, который 21 сентября отказался подниматься на поверхность в знак протеста проти безаакония и произвола в стране, на машине скорой помощи везут в психоневралогический диспансер. Об этом сообщил в телеграм-канале стачком «Беларуськалия».





«Поступила информация от жены Олега. Он звонил ей и передал примерно следующее: подняли на поверхность, загрузили в скорую и в сопровождении машины с неизвестными лицами везут в психоневралогический диспансер», — говорится в сообщении.

Ранее жена Кудёлки передала в стачком его открытое письмо на имя гендиректора предприятия Ивана Головатого. Кудёлка, который учился вместе с Головатым в Санкт-Петербургском горном университете, критикует руководство предприятия за конфликты с независимым профсоюзом, «откаты» за контракты и кадровую политику. Шахтер требовал отставки гендиректора ОАО «Беларуськалий», освобождения всех заключенных стачкомовцев предприятия, прекращения давления на членов стачкома и их семьи, отмены решения об увольнении бастующих «Беларуськалия», прекращения беспредела силовиков, а также запугивания, задержания и избиения мирных граждан.

Олег Кудёлка — мастер горного участка рудника 4-го рудоуправления, ему 22 сентября исполняется 43 года, воспитывает трех детей. Как написал стачком, со слов супруги Татьяны такой протест Олег хотел выразить еще сразу после 9 и 10 августа против «зверств со стороны преступной власти в отношении мирного населения Беларуси».