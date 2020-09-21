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Пьяный «бесправник» в Минске сбил ограждение колледжа

21.09.2020 13:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель рассказал о ДТП, которое случилось вчера около полудня на улице Казинца в Минске. «Пьяный уходил от погони по Казинца: вылетел с дороги, врезался в дерево и снес забор», — утверждает собеседник.

Как сообщила корреспонденту Onliner начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова, 20 сентября около 12:15 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по улице Казинца со стороны улицы Брилевской.

— По предварительной информации, возле дома №8 при попытке повернуть направо он не справился с управлением и совершил наезд на металлический забор, — рассказали в Госавтоинспекции.

Пьяный «бесправник» в Минске сбил ограждение колледжа

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками ГАИ было установлено, что в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был лишен права управления транспортным средством. Проводится проверка.

Пьяный «бесправник» в Минске сбил ограждение колледжа
Пьяный «бесправник» в Минске сбил ограждение колледжа

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Наш читатель рассказал о ДТП, которое случилось вчера около полудня на улице Казинца в Минске. «Пьяный уходил от погони по Казинца: вылетел с дороги, врезался в...
 
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