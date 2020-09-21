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Пьяный «бесправник» в Минске сбил ограждение колледжа
Источник материала: Onliner
Наш читатель рассказал о ДТП, которое случилось вчера около полудня на улице Казинца в Минске. «Пьяный уходил от погони по Казинца: вылетел с дороги, врезался в дерево и снес забор», — утверждает собеседник.
Как сообщила корреспонденту Onliner начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова, 20 сентября около 12:15 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по улице Казинца со стороны улицы Брилевской.
— По предварительной информации, возле дома №8 при попытке повернуть направо он не справился с управлением и совершил наезд на металлический забор, — рассказали в Госавтоинспекции.
В ходе проверочных мероприятий сотрудниками ГАИ было установлено, что в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был лишен права управления транспортным средством. Проводится проверка.
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Наш читатель рассказал о ДТП, которое случилось вчера около полудня на улице Казинца в Минске. «Пьяный уходил от погони по Казинца: вылетел с дороги, врезался в...
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