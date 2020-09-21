Шил флаги без регистрации. Экономический суд рассмотрел дело нарушителя КоАП

Источник материала: Onliner

28 августа в 12:20 минчанин Александр Полещук, не являясь ИП, в своей квартире продал милиционеру флаг бело-красно-белого цвета за 25 рублей. То есть осуществил незаконную предпринимательскую деятельность. Сегодня в Экономическом суде Минска было рассмотрено дело о нарушении статьи 12.7 КоАП.

Александр попал под контрольную закупку по своему объявлению в интернете. В протоколе написано, что он согласился продать один флаг за 25 рублей, а если нужно больше (милиционер просил 10), то сошьет в течение пяти дней.

По статье обвинения Александру грозил штраф до 100 базовых величин.

Сам Полещук свою вину не признал. Вот что сообщил его защитник в процессе суда:

— Реализация физическим лицом товара, который создается самостоятельно ручным трудом и инструментом, является ремесленным видом деятельности и не относится к предпринимательству. Ремесленничество имеет признаки предпринимательской деятельности, но не является предпринимательством.

Действительно, Александр разместил объявление о реализации флага. Он его сшил дома на швейной машинке «Чайка». Один для себя и несколько в качестве подарков друзьям. Остался один нереализованный флаг, который Александр и хотел продать.

Фотографии из протокола осмотра подтверждают процесс изготовления.

Вырученные деньги Александр мог потратить на удовлетворение бытовых нужд. Речь не идет об изготовлении флагов в промышленных масштабах, чтобы прибылью от их продажи покрывать свою жизнедеятельность.

В момент реализации флага Александр не знал о заявительном порядке регистрации в качестве ремесленника. После он обратился к адвокату и получил всю информацию. На следующий день после случившегося он оплатил регистрационный сбор (1 базовая величина).

Да, Александр признает, что изготовил и реализовал флаг. Но не признает незаконной предпринимательской деятельности — он незаконно осуществил ремесленную деятельность. Это статья 23.68 («Нарушение порядка осуществления ремесленной деятельности»), которая предусматривает ответственность. Просим прекратить дело в связи с отсутствием состава.

Также обращаю внимание, что стоимость нашего флага меньше 1 базовой величины, а ответственность по статье за незаконное предпринимательство — до 100 базовых величин. Налицо малозначительность.

— Вы в курсе ответственности по статье 23.68?

— Да, до 5 базовых величин.

— Вы сделали выводы, как осуществлять ту или иную деятельность? — обратился судья к Александру.

— Да.

В итоге судья Эрнест Койро признал Александра виновным по статье 12.7 и оштрафовал на 5 базовых величин.

Полещук пока отказался говорить, будет ли обжаловать приговор.