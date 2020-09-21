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На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс

21.09.2020 13:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Заманчивое предложение для всех любителей нестандартного жилья появилось в Великобритании. Одно из местных агентств недвижимости продает бывший маяк, который можно использовать и как семейный дом, и как гостиницу. Цена удовольствия — $1,3 млн. Дороговато, но в нагрузку идут потрясающие виды на море.

Комплекс расположен на полуострове Сент-Эннс Хед в Уэльсе, который считается (по крайней мере, так уверяет продавец) самой солнечной валлийской территорией. По своему прямому назначению маяк не работает уже десятилетия, но оригинальный внешний облик его башня сохранила. Кстати, во время Второй мировой войны объект использовался в качестве наблюдательной вышки Береговой охраной королевства.

На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс
На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс
На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс
На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс
На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс
На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс
На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс

Сейчас в здании размещаются целых восемь спален, четыре ванные комнаты, кухня со столовой, пять гостиных и даже свой мини-бассейн. Некоторые из этих помещений находятся прямо в башне и связаны спиральной лестницей. Главной же «изюминкой» предложения является большой зал на самой верхушке маяка с прекрасными панорамными видами на окружающие окрестности и океан.

На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс
На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс
На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс
На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс
На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс
На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс
На продажу выставлен настоящий маяк, превращенный в жилой комплекс

 
 
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Заманчивое предложение для всех любителей нестандартного жилья появилось в Великобритании. Одно из местных агентств недвижимости продает бывший маяк, который...
 
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