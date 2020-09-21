В России стартовала программа подписки на машины Kia

Источник материала: Onliner

Пресс-служба российского офиса Kia сообщила сегодня утром о старте программы подписки на автомобили Kia Mobility. «Подписаться» можно будет на следующие модели: Rio, K5, Seltos, Sportage и Sorento. Позже список расширят. Подробности о программе опубликовало агентство «Автостат» .

Kia Mobility дает возможность подписаться на любой удобный срок — от одного дня до года. Для оформления сделки достаточно заполнить заявку онлайн и забрать выбранную машину у дилера. Важным отличием Kia Mobility является то, что оператором программы является не автомобильная компания как таковая, а непосредственно дилерские центры — именно дилеры будут осуществлять заключение контрактов и обслуживание клиентов. По мнению организаторов проекта, такая система дает возможность более гибкого формирования «подписного» парка в соответствии со спецификой города или региона, более персонализированной работы с клиентом и ряд других преимуществ.

Первый этап подписки стартует в следующих городах: Альметьевск, Брянск, Красноярск, Москва, Нижнекамск, Обнинск и Санкт-Петербург. Компания разработала собственную платформу управления автомобилями для сервиса мобильности. В дальнейшем ее планируется дополнить интерактивной системой, поддерживающей дистанционное наблюдение за состоянием автомобиля.

«Такая услуга может быть интересна тем клиентам, кто хочет провести более подробный и длительный тест-драйв, чем это обычно предусмотрено в дилерских центрах, или нуждается в автомобиле на период командировки. Также подписка открывает перед клиентом возможность удобной подмены собственного автомобиля на более комфортабельный — к примеру, для поездки в отпуск или в длительное путешествие. Для клиента сервис подписки может заменить его автомобиль и в случае, если тот находится в ремонте или если в семье появилась временная потребность во второй машине», — говорится в заявлении компании. Цены пока не опубликованы.