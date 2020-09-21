Источник материала: Sputnik Беларусь

Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" стартовало в России в понедельник. Территорией был выбран Южный военный округ и его полигоны Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземные авиационные полигоны Арзгирский и Копанской.

"В акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей военно-морских сил Ирана", - сообщает Минобороны России.

В маневрах участвуют и белорусские военнослужащие, а также военные из Армении, Китая, Мьянмы и Пакистана – всего до тысячи представителей иностранных армий.

Военнослужащие из Азербайджана, Шри-Ланки и других стран приглашены в качестве наблюдателей.

Всего же в маневрах участвуют около 80 тысяч российских военных, около 250 танков и до 450 БМП и БТР, порядка 200 артсистем и РСЗО. При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.

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