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Видеофакт: учения "Кавказ-2020" стартовали в России

21.09.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" стартовало в России в понедельник. Территорией был выбран Южный военный округ и его полигоны Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземные авиационные полигоны Арзгирский и Копанской.

"В акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей военно-морских сил Ирана", - сообщает Минобороны России.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В маневрах участвуют и белорусские военнослужащие, а также военные из Армении, Китая, Мьянмы и Пакистана – всего до тысячи представителей иностранных армий.

Военнослужащие из Азербайджана, Шри-Ланки и других стран приглашены в качестве наблюдателей.

Всего же в маневрах участвуют около 80 тысяч российских военных, около 250 танков и до 450 БМП и БТР, порядка 200 артсистем и РСЗО. При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.

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В крупных маневрах принимают участие военнослужащие из пяти стран, в том числе и Беларуси. Смотрите на видео, как проходят учения.
 
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