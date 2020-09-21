Десантники Беларуси и России форсировали реку Мухавец

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Спецназ Беларуси и России разыграли тактический эпизод на острове, также в ходе тактических учений "Славянское братство-2020" военные отработали преодоление реки на тяжелой бронированной технике. Согласно легенде учений условный противник нарушил западную границу Союзного государства.

Отрабатывать оперативно-тактические действия бойцы двух стран начали 14 сентября: во время первой части учения белорусские и российские десантники уничтожили условных террористов и освободили заложников .

Сегодня условные террористы взяли под контроль гидротехнический узел неподалеку от Бреста, но в ходе учений объект жизненно важной инфраструктуры был освобожден.

© Sputnik / Виктор Толочко Российский спецназ десантировался по-штурмовому с МИ-8

Согласно сценарию учения террористические формирования условного противника захватили объекты инфраструктуры на въезде в Брест. Неподалеку от деревушки Щебрин бандиты взяли под контроль гидротехнический узел.

© Sputnik / Виктор Толочко Согласно легенде учений условный противник нарушил западную границу

Белорусские и российские военные для адекватного ответа на угрозу сформировали тактическую группу из десантников.

Военная разведка установила, что в районе водного объекта действует группа из 20 боевиков. Для оперативного решения проблемы белорусских десантников высадили с парашютами. Российский спецназ десантировался по-штурмовому с МИ-8.

© Sputnik / Виктор Толочко Поддержку белорусским десантникам оказывает "крылатая пехота" из России

Все это время военные были под прикрытием МИ-24,которые кружили над озером. Крокодилы вели плотный огонь по двум полуостровам, где укрылись террористы.

© Sputnik / Виктор Толочко Несколько боевых вертолетов МИ-24 оказывали поддержку с воздуха

После того, как десантники оказались на суше они сразу перешли в выполнению боевой задачи, то есть штурму гидротехнического узла. Десантники не просто молниеносно взяли под контроль жизненно важный объект, но и отбили повторную атаку врага.

© Sputnik / Виктор Толочко Спецназ Беларуси и России разыграли тактический эпизод на острове

На следующем этапе учений в район боевых действий выдвинулись белорусские десантники, поддержку им оказывает "крылатая пехота" из России. Союзники прибыли на учения в Беларусь с БМД-4. Новейшая боевая машина десанта впервые принимает участие в маневрах на белорусской территории.

© Sputnik / Виктор Толочко Союзники прибыли на учения в Беларусь прибыли с новейшей машиной БМД-4

Через реку Мухавец переправилось 300 десантников и несколько десятков БТР-80 и БМД-4. Десантники после переправы выполнили боевую задачу.

© Sputnik / Виктор Толочко Через реку Мухавец переправилось и несколько десятков БТР-80

© Sputnik / Виктор Толочко Новейшая боевая машина десанта (БМД-4) впервые принимает участие в маневрах на белорусской территории

Военные двух стран отбили атаку условного врага и заняли плацдарм для дальнейших действий. Огневую поддержку им оказывала боевая авиация в составе нескольких пар МИ-24.

Во втором этапе учения "Славянское братство" задействуют около 6000 военных

Следующая часть совместных белорусско-российских военных маневров на полигоне "Брестский" пройдет с 22 по 25 сентября. Вторым этапом совместного белорусско-российского учения "Славянское братство-2020" будет руководить заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко.

Второй этап пройдет в форме оперативно-тактического учения. В нем задействуют военнослужащих Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск российской армии. Всего в практических действиях примут участие около 6 000 человек и свыше 500 единиц боевой техники, из них от ВС РФ – около 1 000 военнослужащих и до 100 единиц техники.

В ведомстве отмечают, что учение "Славянское братство-2020" носит сугубо оборонительный характер и направлено на отработку совместных действий группировок войск Беларуси и России, направленных на дальнейшее укрепление обороноспособности Союзного государства.

Учения "Славянское братство" являются белорусско-российско-сербскими и проводятся поочередно на территории одной из стран-участниц. В этом году правительство Сербии приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Запада, а также Китаем. По словам сербского министра обороны Александра Вулина, этот шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.