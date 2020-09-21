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Помощница Дмитрия Лукашенко уволилась из СПК

21.09.2020 13:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: facebook.com

Ксения Валаханович больше не работает помощником Дмитрия Лукашенко, возглавляющего Президентский спортивный клуб.

Ранее Ксения на своей странице в Facebook довольно резко  высказывалась по поводу действий силовиков во время  подавления протестов в Беларуси и заявляла, что ее «трясёт», когда она слышит фразу «Я вне политики». В аккаунте Ксении много фото с акций протеста, где героиня запечатлена с БЧБ-флагом. Однако появление в СМИ статьи о своем уходе из Президентского спортивного клуба Ксения восприняла болезненно, заявив, что «в материале в который раз смешали круглое с оранжевым».

Валаханович выразила благодарность Дмитрию Лукашенко, назвав его «порядочным и по-настоящему добрым человеком, который очень много сделал и для белорусского спорта, и для благотворительности».

«И да. Я против насилия. Я хочу жить в мире, где не нужно каждый день бояться, вернётся ли твой ребёнок с учёбы домой!», - добавила Ксения.

Свой уход из ПСК она объяснила тем, что хочет посвятить себя любимому делу – Ксения является детской поэтессой.

 
 
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Ксения Валаханович больше не работает помощником Дмитрия Лукашенко, возглавляющего Президентский спортивный клуб.
 
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