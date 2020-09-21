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Помощница Дмитрия Лукашенко уволилась из СПК
21.09.2020 13:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: facebook.com
Ксения Валаханович больше не работает помощником Дмитрия Лукашенко, возглавляющего Президентский спортивный клуб.
Ранее Ксения на своей странице в
Валаханович выразила благодарность Дмитрию Лукашенко, назвав его «порядочным и по-настоящему добрым человеком, который очень много сделал и для белорусского спорта, и для благотворительности».
«И да. Я против насилия. Я хочу жить в мире, где не нужно каждый день бояться, вернётся ли твой ребёнок с учёбы домой!», - добавила Ксения.
Свой уход из ПСК она объяснила тем, что хочет посвятить себя любимому делу – Ксения является детской поэтессой.
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Ксения Валаханович больше не работает помощником Дмитрия Лукашенко, возглавляющего Президентский спортивный клуб.
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