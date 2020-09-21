Президенты трех стран предложили ЕС предоставить белорусам безвиз

Источник материала: Ежедневник

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Лидеры Польши, Литвы и Румынии считают необходимым расширить пакет помощи белорусскому народу. Это подразумевает, в частности, предоставление безвизового режима для белорусов.

Офисы президентов Литвы, Польши и Румынии распространили заявление, в котором они призывают страны Евросоюза расширить пакет помощи белорусам. В частности, предлагается принять меры по содействию торговле с ЕС и оказать помощь в переговорах о вступлении Беларуси в ВТО. Кроме того, предлагается оказать помощь Беларуси в диверсификации энергетического сектора, доступе к финансовым ресурсам для реструктуризации экономики. В частности, заявляется о необходимости увеличения активности международных финансовых институтов для наращивания инвстиций, пишет РБК .

В заявлении подчеркивается также, что лидеры стран будут уважать любое решение белорусского народа, которыое принято законным путем. "Никто кроме народа Белоруссии не имеет окончательного права решать судьбу своей страны", - говорится в заявлении.