ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти штрафуют Нашу Ниву за то, что журналист издания была ранена силовиками

21.09.2020 13:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Государственный штраф наложен на «Нашу Ніву» за расстрел сотрудника службы безопасности журналиста

Редакция издания «Наша Нива» оштрафована властями за то, что журналист издания Наталья Лубневская была ранен неустановленным сотрудником правоохранительных органов, выполняя свою работу – освещая акции протеста 10 августа.

Наталья более месяца пролежала в больнице. Сегодня главный редактор «НН» Егор Мартинович сообщил, что изданию выпишут штраф за «несчастный случай на работе», который редакция не смогла предотвратить.

«Мы не предотвратили это, не провели собственное расследование в течение трех дней и не сообщили о случившемся в соответствующие органы», - сказал Мартинович.

По его словам, размер штрафа пока не озвучен.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный штраф наложен на «Нашу Ніву» за расстрел сотрудника службы безопасности журналиста
 
Новости дня
Новости разные
 
Казус: водометы работают, как и вся система
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика