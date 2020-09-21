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Казус: водометы работают, как и вся система

21.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера в Минске силовикам не удалось разогнать митингующих с помощью водомета. Машина сломалась. Ее пришлось отогнать обратно.

В Минске в воскресенье, 20 августа, во время очередной акции протеста у силовиков сломался водомет, которым они хотели разогнать демонстрантов.

«На Козлова сломался водомет — под ним растеклась большая оранжевая лужа. Его пытаются починить», — говорится в сообщении.

Однако исправить устройство не удалось и силовики отогнали машину.

По информации Reuters, в Минске в Марше справедливости 20 сентября приняли участие более 100 тысяч человек.
 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске силовикам не удалось разогнать митингующих с помощью водомета. Машина сломалась. Ее пришлось отогнать обратно.
 
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