Футбольный матч в Бразилии закончился дракой игроков и полиции





Главный судья показал красную карточку одному из футболистов, и это их только разозлило.





Когда ситуация явно выходила из-под контроля, на поле выбежали полицейские в полной экипировке с дубинками и щитами и начали поливать игроков слезоточивым газом. И только в этот момент футболистов удалось успокоить.







