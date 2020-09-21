|
Футбольный матч в Бразилии закончился дракой игроков и полиции
Источник материала: Партизан
Футбольный матч в Бразилии закончился дракой игроков с полицией, передает РЕН ТВ. Одной из местных команд не понравилось судейство бокового арбитра. После финального свистка игроки решили высказать ему все, что думали.
Главный судья показал красную карточку одному из футболистов, и это их только разозлило.
Когда ситуация явно выходила из-под контроля, на поле выбежали полицейские в полной экипировке с дубинками и щитами и начали поливать игроков слезоточивым газом. И только в этот момент футболистов удалось успокоить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный матч в Бразилии закончился дракой игроков с полицией, передает РЕН ТВ. Одной из местных команд не понравилось судейство бокового арбитра. После...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)