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Футбольный матч в Бразилии закончился дракой игроков и полиции

21.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольный матч в Бразилии закончился дракой игроков с полицией, передает РЕН ТВ. Одной из местных команд не понравилось судейство бокового арбитра. После финального свистка игроки решили высказать ему все, что думали.


Главный судья показал красную карточку одному из футболистов, и это их только разозлило.

Когда ситуация явно выходила из-под контроля, на поле выбежали полицейские в полной экипировке с дубинками и щитами и начали поливать игроков слезоточивым газом. И только в этот момент футболистов удалось успокоить. 
 
 
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Футбольный матч в Бразилии закончился дракой игроков с полицией, передает РЕН ТВ. Одной из местных команд не понравилось судейство бокового арбитра. После...
 
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