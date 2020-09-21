Петр Кузнецов: Быстрой развязки не будет, а время работает не на Лукашенко

Главная хорошая новость прошедших выходных состоит в том, что активная протестная часть (марши субботы и воскресенья) пусть и стали малочисленнее, однако продолжают проходить в столь массовом формате, что силовики не в состоянии их подавить либо не допустить.





Сейчас уже осень, время последних пикников на природе, выездов на рыбалку и выкапывания картошки. Многие устают ходить на митинги и берут паузу — это естественно. Однако, во-первых, они сами никуда не исчезают и в любой момент обострения, как правило, готовы возвращаться на улицы.





Во-вторых, крайне важным моментом является то, что у протестного движения появляется свое ядро из наиболее принципиальных, стойких и последовательных участников. Да, крайне не хватает лидеров, но ядро уже есть. И это ядро становится решительнее и тверже — мы видим все больше «сцепок» и случаев защиты товарищей от арестов.





Белорусское «государство» в том виде, в каком его строил Лукашенко, продолжает сжиматься и терять сферы влияния. Если посмотреть на события прошлой недели в целом, то мы видим несколько важных тенденций.





Рост влияния дворовых сообществ. Во дворах сейчас жизнь прямо бурлит.





Рост «партизанинга» - локальных акций городских активистов, изматывающих коммунальников и силовиков, а также очень чувствительных ударов «киберпартизан».





Внешнеполитический провал, выразившийся в резолюциях ООН и Европарламента, а также запуске Московского механизма ОБСЕ. На самом деле, это все ещё пока лишь предварительные ласки — конкретные результаты происходящих на внешней арене событий чувствуются далеко не сразу.





Сохраняющаяся неспособность режима вернуть под свой контроль улицу.





Отсутствие у Лукашенко сколько-нибудь значимой поддержки среди любого класса или слоя общества. Попытки мобилизовать сторонников на прошлой неделе привели лишь к тому, что получилось собрать «актив» (госаппарат) и со всей страны всего 5 тысяч лояльных женщин. Ни рабочие, ни аграрии, ни студенты, ни интеллигенция, ни айтишники как группы не выступают за Лукашенко — ему остается лишь получать поддержку единиц и из них лепить общую картину.





Есть и целый ряд факторов помельче.





Беларусь после 9 августа изменилась до неузнаваемости. Режим сейчас борется за то, чтобы вернуть народ «в стойло». Народ ни в какую не хочет возвращаться. На первый взгляд, ситуация — патовая.





Но это только на первый взгляд и только постольку, поскольку всем сторонам хотелось бы развязки побыстрее. Но быстрой она уже не будет, а время работает не на Лукашенко и вот почему.





Экономическая ситуация стремительно ухудшается и зима может выдаться «горячей», когда протесты обретут не только политический, но и экономический окрас. Тогда на улицу вернутся все, и даже, скорее всего, выйдут те, кто не выходил ранее.





Одновременно, внешнеполитический дефолт государства Лукашенко практически гарантирует ему «бан» входа на финансовые рынки.





Системный «партизанинг» на всех уровнях не может не действовать на психику как силовиков, так и чиновников — и на коллективном уровне, и на индивидуальном.





Произошедший в стране правовой коллапс — это опасность не только для протестующих, это беда всего государства, в том числе и самих силовиков и чиновников, потому что в условиях, когда вся система занята лишь политическим сыском, всплеск криминала, который ударит по богатым (а это у нас, естественно, практически полностью представители правящего класса) видится очень возможным.









Растущая Солидарность протестующих лишь укрепляет их ряды и делает менее уязвимыми к репрессиями а, значит, более последовательными.





Эти факторы, а также ряд других — это механизмы коррозии системы, её ослабления в достаточно недалеком уже будущем. В какой именно форме произойдет развязка не имеет смысла даже гадать, потому что та сторона тоже не будет сидеть сложа руки.





Но ни одна система и ни один режим не обладают 100%-м и вечным иммунитетом и износостойкостью — рухнул даже Советский Союз. А белорусский народ в своей попытке вырваться на волю зашел уже слишком далеко, чтобы отступать.