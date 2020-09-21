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Остались ли у белорусов хоть какие-то права и можно ли их защитить?

21.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По подсчетам правозащитников, за время протестов количество задержанных превысило 12 тысяч человек. В новейшей истории Беларуси такого уровня репрессий никогда не было.

Остались ли у белорусов хоть какие-то права и можно ли их защитить?
Это стало вызовом не только для гражданского общества страны, но и для отечественных правозащитников.

О чем свидетельствует такое количество задержанных и такой уровень репрессий против несогласных с действиями власти? Остались ли у белорусов хоть какие-то права и есть ли возможность их защитить?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает руководитель лишенного регистрации правозащитного центра ”Весна" Алесь Беляцкий. 
 
 
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По подсчетам правозащитников, за время протестов количество задержанных превысило 12 тысяч человек. В новейшей истории Беларуси такого уровня репрессий никогда не...
 
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