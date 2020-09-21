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Учения нон-стоп: 22 сентября начнется "Славянское братство" дубль 2

21.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22 сентября начнется второй этап совместного белорусско-российского учения «Славянское братство – 2020», сообщает Минобороны РБ



Утверждается, что на первом этапе учения войска на Брестском полигоне отработали учебно-боевые задачи по "контртеррористической" тематике. "В том числе были отработаны вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований на территории западных районов страны", сообщает военное ведомство.

Второй этап пройдет в период с 22 по 25 сентября.

"Основной направленностью практических действий войск при этом станет ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства. 

В нем примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники, - говорится в сообщении.

Для отработки практических действий войск (сил) будут задействованы:

230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, полигоны Брестский, Гожский и 210-й авиационный полигон Ружанский.
 
 
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22 сентября начнется второй этап совместного белорусско-российского учения «Славянское братство – 2020», сообщает Минобороны РБ
 
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