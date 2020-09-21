В Беларуси ограничили доступ к сайту BYSOL и интернет-ресурсам еще двух благотворительных фондов

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 21 сентября, в Беларуси ограничили доступ к трем сайтам — ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего», «Дапамажы.by» и фонда солидарности BYSOL.



Фото: pixabay.com

Сайты, которые мы перечислим ниже, попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 21 сентября.

Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

Итак, в «черном списке» сейчас находятся ресурсы:

belarus-future.org

dapamazhy.by

bysol.by

Отметим, то 10 сентября Министерство юстиции Беларуси напомнило об административной ответственности для организаторов и участников незарегистрированных фондов в поддержку протестующих.

Напомним, вечером 21 августа мы сообщили , что в Беларуси заблокировано более 70 сайтов. В списке оказались как СМИ: «Радыё Свабода», «Белсат», «Трибуна», «Еврорадио» и другие, — так и сайты общественных инициатив: правозащитный сайт sprin96.org, платформы «Голос» и «Зубр» и другие. Мы попытались узнать, в чем причина, однако в министерстве получить комментарий не удалось . Позже один из владельцев заблокированного ресурса получил приказ Министерства информации Республики Беларусь, где объяснялись причины.

И 28 августа в Беларуси ограничили доступ к сайтам naviny.by и NN.by. Это пояснили тем, что на интернет-ресурсах naviny.by и nn.by за период с 13 по 28 августа 2020 года опубликован «ряд статей, негативно характеризующих ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитирующих деятельность государственных органов, в том числе правоохранительных органов».