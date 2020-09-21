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В Беларуси ограничили доступ к сайту BYSOL и интернет-ресурсам еще двух благотворительных фондов
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 21 сентября, в Беларуси ограничили доступ к трем сайтам — ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего», «Дапамажы.by» и фонда солидарности BYSOL.
Сайты, которые мы перечислим ниже, попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 21 сентября.
Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.
Итак, в «черном списке» сейчас находятся ресурсы:
Отметим, то 10 сентября Министерство юстиции Беларуси
Напомним, вечером 21 августа мы
И 28 августа в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сайты попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 21 сентября.
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