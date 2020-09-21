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Две мобильные игры белорусов попали в топ-10 самых популярных в мире
Источник материала: Tut.by
Аналитическая платформа Sensor Tower
На втором месте по популярности в мире в прошлом месяце — головоломка от SayGames
Шестое место в мировом рейтинге у казуалки от Playgendary —
Благодаря новинкам SayGames и Playgendary вернулись в топ-10 самых популярных паблишеров в мире (рейтинг по итогам августа).
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Благодаря новинкам SayGames и Playgendary вернулись в топ-10 самых популярных паблишеров в мире.
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