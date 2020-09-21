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Две мобильные игры белорусов попали в топ-10 самых популярных в мире

21.09.2020 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аналитическая платформа Sensor Tower опубликовала рейтинг самых популярных мобильных игр за август. В мировом топ-10 оказались две игры белорусских разработчиков, сообщает Dev.by.

На втором месте по популярности в мире в прошлом месяце — головоломка от SayGames Brain Wash, вышедшая в релиз летом. У игры за август 30 миллионов скачиваний. Больше всего загрузок у игры в Индии (17,2%) и США (около 12%).

Шестое место в мировом рейтинге у казуалки от Playgendary — Log Thrower. В игре пользователи должны точить бревна (и другие вещи), чтобы стрелять ими из пушки по целям. За прошлый месяц игру скачали 20 миллионов раз.


Благодаря новинкам SayGames и Playgendary вернулись в топ-10 самых популярных паблишеров в мире (рейтинг по итогам августа).


 
 
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Благодаря новинкам SayGames и Playgendary вернулись в топ-10 самых популярных паблишеров в мире.
 
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