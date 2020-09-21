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Водитель Renault под Осиповичами врезался в стоящий у дороги грузовик
Источник материала: Tut.by
В ночь на 20 сентября в Осиповичском районе Renault влетел в грузовик, который стоял у края проезжей части на «аварийке». По
Авария произошла в 00.45 на 118-м километре автодороги Минск — Гомель. За рулем Renault был 35-летний житель Осиповичей. Он проявил невнимательность и врезался в грузовой «МАЗ», который стоял у правого края проезжей части дороги с включенной аварийной световой сигнализацией.
После столкновения Renault развернуло, и легковушка съехала в кювет по ходу движения. Ее водитель с травмами в больнице.
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По предварительной информации, водитель легковушки был в утомленном состоянии.
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