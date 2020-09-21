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Озвучены цены самого доступного iPad (2020) в Беларуси

21.09.2020 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно Apple представила несколько новых устройств, среди которых оказался и усовершенствованный iPad (8-го поколения) — самый доступный по цене планшет из «свежей» линейки производителя. Узнали, за сколько девайс будет продаваться в Беларуси.


Сейчас официальные продавцы техники Apple в Беларуси предлагают оформить предзаказ на устройство, хотя о дате поступления в продажу пока не говорят. Два мобильных оператора также раскрыли цены, которые будут просить за iPad (8-го поколения).

Так, версия с 32 ГБ памяти и только с Wi-Fi-модулем оценена в 1239 рублей (407 евро), модель на 128 ГБ — в 1619 рублей (532 евро). Устройства с LTE-модулями соответственно стоят 1729 (568 евро) и 2109 рублей (693 евро). Правда, на сайтах операторов не уточняется, действительны ли эти цены только по предзаказам или и после начала продаж.

Для сравнения: в России за версию планшета с 32 ГБ памяти (W-Fi) просят 29 990 российских рублей (или 337 евро), за 128 ГБ — 38 990 российских рублей (438 евро). В Германии планшет соответственно предлагается за 369 и 466 евро.

Напомним: устройство получило экран на 10,2 дюйма, процессор Apple A12 Bionic, основную камеру на 8 Мп и фронтальную на 1,2 Мп, два динамика, поддержку eSIM (с модулями с LTE), а также Touch ID в клавише Home и батарею на 32,4 Вт·ч. Производитель заявляет, что от одного полного заряда аппарат будет работать до десяти часов подряд.

Ниже — цены других популярных у нас планшетов Apple:

 
 
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Цены аппарата по предзаказу раскрыли два мобильных оператора.
 
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