Не только роуминг: Россия и Беларусь активизируют интеграцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дальнейшей интеграции России и Беларуси будет способствовать заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, которое пройдет в сентябре. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает «МИР 24» .

После того, как были подготовлены дорожные карты интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства, образовалась пауза, и теперь по некоторым дорожным картам предложено активизировать деятельность, отметил Рапота.

«У нас предстоит в этом месяце заседание Группы высокого уровня. Возможно, оно придаст дополнительный импульс в работе над дорожными картами. Дорожные карты направлены на создание еще более лучших условий для россиян и белорусов в разных отраслях деятельности – таких, как медицинское обеспечение, страхование, налогообложение и многих других», – сказал госсекретарь Союзного государства.

В числе таких дорожных карт – отмена роуминга на территории двух стран.

«Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Заверение было достаточно четкое», – отметил Рапота.

В ходе состоявшейся в минувший четверг видеоконференции российского и белорусского профильных министерств было решено продолжить переговоры по отмене роуминга 25 сентября. Напомним, что работа в этом направлении ведется с 2017 года, соответствующая дорожная карта была утверждена в декабре 2019 года. Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

«Белорусские коллеги и граждане России, которые имеют свой бизнес в Беларуси и часто туда ездят, говорят: «Интеграция начнется тогда, когда будет отменен роуминг». Это способствует сближению людей во всех пространствах, начиная от информационного и заканчивая связями между семьями. Конечно, здесь коммерческие интересы выходят на первый план, но, как мы знаем, не они должны определять развитие Союзного государства, а политический интерес», – отметила политолог, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

В общей сложности в рамках интеграции двух стран было подготовлено 30 дорожных карт, из которых согласованы 28, о чем в июне этого года сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

«28 согласованы полностью, по одной дорожной карте мы наполовину согласовали, осталось пару аспектов абсолютно решаемых. И одна карта, которая касается единого рынка газа и компенсации налогового маневра, осталась открытой», – цитирует дипломата РИА «Новости» .

Дорожные карты подразумевают унификацию российского и белорусского хозяйственного законодательства, создание условий для функционирования нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного общих рынков, взаимное признание виз, введение единой валюты и другие интеграционные шаги.

Так, в рамках Союзного государства на территории России и Беларуси фактически действует единое миграционное пространство. Это означает, что граждане обеих стран могут совершать взаимные поездки по внутренним паспортам. Вместе с тем продолжается формирование общего визового пространства. В настоящее время граждане третьих стран с визой России или Беларуси могут въезжать и находиться на территории одного из государств.

Введение единой валюты предусмотрено Договором о создании Союзного государства. Эту работу планировалось завершить к 2005 году, однако дело тормозилось согласованием подходов к созданию эмиссионного центра Союзного государства. В декабре 2018-го Москва заявила о готовности к созданию такого центра, а в марте 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что общей денежной единицей не должна быть валюта одной из стран.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года, и дорожные карты интеграции были подготовлены к его 20-летию. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами. Руководящими органами Союзного государства являются Высший государственный совет и Совет министров, законодательным органом – Парламентское собрание. Договор о создании Союзного государства подразумевает создание его герба, флага, гимна и других атрибутов государственности. Также продолжается обсуждение вопросов формирования Конституционного акта – базового переходного документа на пути создания конституции Союзного государства.

«Многие институты, структуры, нормы, которые были зафиксированы еще в 90-е годы и тяжелым грузом вроде бы лежали и не двигались, сейчас находятся в активной фазе развития. Более того, многие моменты пересматриваются в сторону усиления интеграционных процессов, некоторые пересматриваются за ненадобностью. Нужно дальше заниматься очень серьезной работой по аудиту тех наработок, которые есть, и по их развитию, учитывая усиление конфронтационного давления на Россию и Беларусь со стороны западных стран. Конечно, должна быть усилена не только военно-политическая составляющая, но и экономическая, и культурно-гуманитарная. Например, создание единого образовательного, научного пространства, создание оснований для эффективной совместной внешнеполитической деятельности – это тоже очень важные моменты, которые активно развиваются. Недаром некоторое время назад в Беларуси был высажен такой в буквальном смысле «экономический десант», который возглавлял премьер Мишустин. И сейчас, особенно после встречи двух президентов в Сочи, активизировалась разработка и детализация всех возможных и необходимых параметров сотрудничества. Одним из самых эффективных и ярких будет открытие Белорусской атомной электростанции», – подчеркнула Елена Пономарева.

Добавим, что в ходе интеграционных процессов было сформировано около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений между Россией и Беларусью.