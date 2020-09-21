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ОМОН задержал шахтеров, пришедших поддержать своего коллегу Олега Кудёлку

21.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики задержали шахтеров «Беларуськалия», пришедших поддержать своего коллегу Олега Кудёлку. Сегодня после ночной смены он отказался выходить на поверхность в знак протеста против репрессий в отношении стачечного комитета предприятия, задержаний, избиений и пыток мирных граждан, фальсификации президентских выборов.

ОМОН задержал шахтеров, пришедших поддержать своего коллегу Олега Кудёлку
Фото стачкома

Как сообщил БелаПАН очевидец, около 20 человек пришли к четвертому рудоуправлению ОАО «Беларуськалий». «Рабочие стояли в поддержку шахтера, который не поднялся на поверхность. Подъехали бусы. Сначала милиционеры разговаривали, потом спустя время из бусов выскочил ОМОН и упаковал всех, кто там был. Их увезли. Скорее всего, в РОВД», — рассказал очевидец, которому удалось избежать задержания.

По его словам, Олега Кудёлку подняли на поверхность и на скорой помощи в сопровождении неизвестных людей повезли в психоневрологический диспансер.

После произошедшего стачком «Беларуськалия» написал в своем телеграм-канале: «Что будет завтра? Дубинками будут гнать в забой? Подождем еще немного? Таким образом, нам, рабочим, власти заявили открытым текстом: вам нельзя собираться нигде, ни в городе, ни на промплощадках. Только работать и не поднимать голову! Та ли эта власть, которая нам нужна? Ее ли нам нужно кормить своим трудом?» — говорится в сообщении стачкома.

Силовики задержали возле рудоуправления шахтеров «Беларуськалия», пришедших поддержать своего коллегу Олега Кудёлку

Силовики задержали шахтеров «Беларуськалия», пришедших поддержать своего коллегу Олега Кудёлку. Сегодня после ночной смены он отказался выходить на поверхность в знак протеста против репрессий в отношении стачечного комитета предприятия, задержаний, избиений и пыток мирных граждан, фальсификации президентских выборов.

Как сообщил БелаПАН очевидец, около 20 человек пришли к четвертому рудоуправлению ОАО «Беларуськалий». «Рабочие стояли в поддержку шахтера, который не поднялся на поверхность. Подъехали бусы. Сначала милиционеры разговаривали, потом спустя время из бусов выскочил ОМОН и упаковал всех, кто там был. Их увезли. Скорее всего, в РОВД», — рассказал очевидец, которому удалось избежать задержания.

По его словам, Олега Кудёлку подняли на поверхность и на скорой помощи в сопровождении неизвестных людей повезли в психоневрологический диспансер.

После произошедшего стачком «Беларуськалия» написал в своем телеграм-канале: «Что будет завтра? Дубинками будут гнать в забой? Подождем еще немного? Таким образом, нам, рабочим, власти заявили открытым текстом: вам нельзя собираться нигде, ни в городе, ни на промплощадках. Только работать и не поднимать голову! Та ли эта власть, которая нам нужна? Ее ли нам нужно кормить своим трудом?» — говорится в сообщении стачкома.

 
 
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Силовики задержали шахтеров «Беларуськалия», пришедших поддержать своего коллегу Олега Кудёлку.
 
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