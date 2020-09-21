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Биржа: евро и доллар серьезно укрепились на торгах 21 сентября

21.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская и европейская валюты укрепились на первых торгах недели на БВФБ.

Доллар добавил сразу 0,0176 пункта — 2,5833 белорусского рубля, а евро 0,0141 пункта — 3,0555 белорусского рубля.

Российский рубль потерял 0,0227 пункта — 3,3978 белорусского рубля за 100 российских.

 
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Американская и европейская валюты укрепились на первых торгах недели на БВФБ. Доллар добавил сразу 0,0176 пункта — 2,5833 белорусского рубля, а евро 0,0141 пункта — 3,0555...
 
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