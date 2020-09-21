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МВД будет реагировать на публикацию списка личных данных милиционеров

21.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство внутренних дел Беларуси обязательно отреагирует на публикацию в открытом доступе списка личных данных работников милиции, заявила БелаПАН официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

МВД будет реагировать на публикацию списка личных данных милиционеров

«У нас есть главное управление службы собственной безопасности, кадровый аппарат. Мы однозначно отреагируем. Каким способом — вы увидите», — сказала она.

Списки силовиков начали публиковать телеграм-каналы Nexta и Nexta Live. Там указаны фамилии, имена, отчества, даты рождения, места работы и должности сотрудников, их мобильные телефоны, личные идентификационные номера, адреса проживания, номера автомобилей. В открытом доступе появились данные более двух тысяч сотрудников разных подразделений МВД. Авторы каналов Nexta отмечают, что списки силовиков публикуются в ответ на их произвол в отношении мирных протестующих.

 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси обязательно отреагирует на публикацию в открытом доступе списка личных данных работников милиции, заявила БелаПАН...
 
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