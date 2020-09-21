МВД будет реагировать на публикацию списка личных данных милиционеров

Министерство внутренних дел Беларуси обязательно отреагирует на публикацию в открытом доступе списка личных данных работников милиции, заявила БелаПАН официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





«У нас есть главное управление службы собственной безопасности, кадровый аппарат. Мы однозначно отреагируем. Каким способом — вы увидите», — сказала она.

Списки силовиков начали публиковать телеграм-каналы Nexta и Nexta Live. Там указаны фамилии, имена, отчества, даты рождения, места работы и должности сотрудников, их мобильные телефоны, личные идентификационные номера, адреса проживания, номера автомобилей. В открытом доступе появились данные более двух тысяч сотрудников разных подразделений МВД. Авторы каналов Nexta отмечают, что списки силовиков публикуются в ответ на их произвол в отношении мирных протестующих.