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Как участнику акции зафиксировать телесные повреждения
Источник материала: Навiны
Многие участники уличных акций протеста, подвергшиеся задержанию, говорят об использовании сотрудниками милиции чрезмерной физической силы и неоправданной жестокости.
О том, зачем участникам уличных акций нужно зафиксировать повреждения на теле и как правильно это сделать, Naviny.by рассказали юристы компании
Три дня на решение
Чтобы привлечь виновных к ответственности, пострадавшим необходимо заранее позаботиться о доказательствах, которые подтверждают факт причинения телесных повреждений.
Закон не устанавливает срок для фиксации телесных повреждений.
Оптимально сделать это в первые три дня после нанесения. В этот период гематомы, а также другие легкие травматические следы (царапины, синяки) будут особенно видны.
Если свидетельствовать позже, могут быть проблемы в суде.
Четыре важных шага
Если вы решили зафиксировать повреждения на теле, чтобы наказать виновных, алгоритм действий может быть таким.
Шаг 1. Обратитесь с заявлением о возбуждении уголовного дела в территориальное подразделение Следственного комитета по месту причинения телесных повреждений.
Отправляясь в Следственный комитет, возьмите с собой паспорт или копию паспорта, если он отсутствует.
В заявлении четко укажите все обстоятельства случившегося. Назовите, в какой период и где вас задержали/содержали, при каких обстоятельствах, где и когда вам нанесли телесные повреждения и кто это сделал (в какую форму был одет силовик, а также его ФИО, если эта информация имеется), есть ли свидетели, которые могут подтвердить то, что вам нанесли телесные повреждения.
Обязательно добивайтесь того, чтобы вам выдали постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.
Если имеется видео вашего избиения, его следует записать на CD-диск и приложить к заявлению.
Шаг 2. Обратитесь в экспертное учреждение, указанное в постановлении.
Государственный эксперт осмотрит вас и выдаст свое заключение.
Если после шага 1 вам не выдали постановление, то напишите жалобу на то, что вам отказали в направлении на экспертизу, в территориальное подразделение Следственного комитета или в прокуратуру.
Эту жалобу направляйте одним из трех способов — по электронной почте, почтовой корреспонденцией или нарочным.
Шаг 3. Самостоятельно зафиксируйте телесные повреждения, которые вам причинили.
Снимите видео, где будут отчетливо видны телесные повреждения, а также одежда, в которой вы были в этот момент.
Постарайтесь захватить в объектив свидетелей, дату и время на часах, программу новостей в телевизоре.
Не стирайте и не выбрасывайте одежду, в которой вы были, высушите ее (без воздействия солнечных лучей и не на батарее) и сложите в пакет.
Шаг 4. Если вас не направили к судмедэксперту, обратитесь в учреждения здравоохранения.
Посетите травмпункт/больницу/платную поликлинику, укажите все обстоятельства причинения телесных повреждений и ваше состояние.
Если есть острая боль, попросите сделать УЗИ и рентген.
Врач выпишет вам справку, где должны быть зафиксированы все телесные повреждения, степень их тяжести, характер и время нанесения. Обязательно сохраните эту справку.
После приема врач обязан сообщить в органы внутренних дел, что к нему на прием обращался гражданин с описанными телесными повреждениями.
По факту такого обращения следователь либо сотрудник милиции должны связаться с вами, чтобы уточнить информацию об обстоятельствах получения телесных повреждений и оформить заявление о возбуждении уголовного дела по таким фактам при необходимости.
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Многие участники уличных акций протеста, подвергшихся задержанию, говорят об использовании сотрудниками милиции чрезмерной физической силы и неоправданной...
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