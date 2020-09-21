Как участнику акции зафиксировать телесные повреждения

Многие участники уличных акций протеста, подвергшиеся задержанию, говорят об использовании сотрудниками милиции чрезмерной физической силы и неоправданной жестокости.

О том, зачем участникам уличных акций нужно зафиксировать повреждения на теле и как правильно это сделать, Naviny.by рассказали юристы компании REVERA .





Три дня на решение

Чтобы привлечь виновных к ответственности, пострадавшим необходимо заранее позаботиться о доказательствах, которые подтверждают факт причинения телесных повреждений.

Закон не устанавливает срок для фиксации телесных повреждений.

Оптимально сделать это в первые три дня после нанесения. В этот период гематомы, а также другие легкие травматические следы (царапины, синяки) будут особенно видны.

Если свидетельствовать позже, могут быть проблемы в суде.

Четыре важных шага

Если вы решили зафиксировать повреждения на теле, чтобы наказать виновных, алгоритм действий может быть таким.

Шаг 1. Обратитесь с заявлением о возбуждении уголовного дела в территориальное подразделение Следственного комитета по месту причинения телесных повреждений.

Отправляясь в Следственный комитет, возьмите с собой паспорт или копию паспорта, если он отсутствует.

В заявлении четко укажите все обстоятельства случившегося. Назовите, в какой период и где вас задержали/содержали, при каких обстоятельствах, где и когда вам нанесли телесные повреждения и кто это сделал (в какую форму был одет силовик, а также его ФИО, если эта информация имеется), есть ли свидетели, которые могут подтвердить то, что вам нанесли телесные повреждения.

Обязательно добивайтесь того, чтобы вам выдали постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Если имеется видео вашего избиения, его следует записать на CD-диск и приложить к заявлению.

Шаг 2. Обратитесь в экспертное учреждение, указанное в постановлении.

Государственный эксперт осмотрит вас и выдаст свое заключение.

Если после шага 1 вам не выдали постановление, то напишите жалобу на то, что вам отказали в направлении на экспертизу, в территориальное подразделение Следственного комитета или в прокуратуру.

Эту жалобу направляйте одним из трех способов — по электронной почте, почтовой корреспонденцией или нарочным.

Шаг 3. Самостоятельно зафиксируйте телесные повреждения, которые вам причинили.

Снимите видео, где будут отчетливо видны телесные повреждения, а также одежда, в которой вы были в этот момент.

Постарайтесь захватить в объектив свидетелей, дату и время на часах, программу новостей в телевизоре.

Не стирайте и не выбрасывайте одежду, в которой вы были, высушите ее (без воздействия солнечных лучей и не на батарее) и сложите в пакет.

Шаг 4. Если вас не направили к судмедэксперту, обратитесь в учреждения здравоохранения.

Посетите травмпункт/больницу/платную поликлинику, укажите все обстоятельства причинения телесных повреждений и ваше состояние.

Если есть острая боль, попросите сделать УЗИ и рентген.

Врач выпишет вам справку, где должны быть зафиксированы все телесные повреждения, степень их тяжести, характер и время нанесения. Обязательно сохраните эту справку.

После приема врач обязан сообщить в органы внутренних дел, что к нему на прием обращался гражданин с описанными телесными повреждениями.

По факту такого обращения следователь либо сотрудник милиции должны связаться с вами, чтобы уточнить информацию об обстоятельствах получения телесных повреждений и оформить заявление о возбуждении уголовного дела по таким фактам при необходимости.

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