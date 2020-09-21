Из-за долгов на торги выставили большое помещение магазина прямо у «Каменной Горки»

Источник материала: Tut.by

Из-за долгов на продажу выставили помещение магазина в здании прямо у метро «Каменная Горка», которое известно почти всем минчанам. Начальная цена — 4,2 миллиона рублей. Продается там и помещение поменьше. Это следует из объявления на сайте государственной электронной торговой площадки «БелЮрОбеспечение».



Фото с сайта «БелЮрОбеспечение»

Помещение находится в здании на улице Притыцкого, 146 — это прямо возле входа в метро «Каменная Горка». Раньше в этом здании работал магазин «Рублевский», теперь — «Марцін». Кроме того, тут есть игровой клуб, секонд-хенд и много другого.

А сегодня в здании на Притыцкого, 146 на торги выставили два больших помещения, которыми владеет компания «БЕЛФОРТЕКС». Судя по объявлению, у этой структуры скопились долги, для покрытия которых помещения и выставляются на продажу.

Первый объект — помещение магазина площадью 1 199,2 квадратных метров. Обременения — аренда, ипотека, а также запрет отчуждения и совершения определенных действий судебного исполнителя. Это значит, что потенциальному покупателю перейдут все договоры и обязательства владельца относительно этого помещения.

Начальная цена — 4,226 млн рублей или около 1,647 млн долларов по сегодняшнему курсу. Торги пройдут 8 октября 2020 года.



Фото с сайта «БелЮрОбеспечение»

Второй объект — торговое помещение площадью 453,5 квадратных метров. Обременения — аренда, ипотека, арест налоговой, запрет отчуждения и совершения определенных действий судебного исполнителя.

Начальная цена 1,87 млн рублей или около 729 тысяч долларов по сегодняшнему курсу. Торги пройдут 8 октября 2020 года.

Оба объекта выставлены на продажу через отдел принудительного исполнения (ОПИ) Главного управления юстиции Мингорисполкома.

Когда объект продается через ОПИ?

Государственные органы принудительного исполнения входят в состав системы Министерства юстиции и созданы в числе прочего для того, чтобы взыскивать деньги с должников и перечислять их кредиторам. Например, когда решение экономического суда на взыскание задолженности есть, но добровольно оно не исполняется.

В этом случае судебный документ поступает в ОПИ, и судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство. Если на счетах должника есть деньги, то они взыскиваются на погашение долга. А если долг добровольно не гасится в течение семи дней, то судебный исполнитель накладывает арест на имущество (например помещение), продав которое, должник сможет рассчитаться с кредиторами. 10% от суммы долга в таком случае уходит в бюджет.

При этом судебный исполнитель руководствуется принципом соотносимости. Суть его в том, что здание по возможности должно быть близко по стоимости сумме долга. Но если должник сам предлагает конкретный объект на продажу и средств от его продажи хватает для погашения долга — судебный исполнитель удовлетворяет его ходатайство.

Далее имущество передается на реализацию — как правило, на государственную электронную площадку «БелЮрОбеспечение» — и назначается дата торгов. Должник может ходатайствовать о переносе аукциона, но закон позволяет судебному исполнителю как удовлетворить, так и отказать в удовлетворении ходатайства.