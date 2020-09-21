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Адвокат Колесниковой подала жалобу из-за заключения Марии под стражу
Источник материала: Onliner
Сегодня в Минском городском суде проходит слушание по делу о жалобе адвоката Марии Колесниковой на применение меры пресечения в виде заключения под стражу. В коридоре суда собрались несколько десятков человек. Сейчас защитник Марии находится в зале с прокурором и судьей, идет рассмотрение.
В здании суда также присутствуют послы Австрии, Франции, Румынии, Латвии, Великобритании. Пришел и отец Марии Александр Колесников, он поблагодарил дипломатов за поддержку.
Во дворике суда собрались люди с плакатами в поддержку Марии Колесниковой.
В 15 часов суд рассмотрит аналогичную жалобу защиты адвоката Марии Ильи Салея, которого тоже заключили под стражу.
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Напомним, 16 сентября Следственный комитет
11 сентября стало известно, что адвокату Илье Салею выбрали меру ограничения свободы в виде заключения под стражу. Из изолятора временного содержания на Окрестина его перевели в СИЗО на Володарского. Илья Салей является подозреваемым по ч. 3 ст. 361 «О захвате власти».
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Сегодня в Минском городском суде проходит слушание по делу о жалобе адвоката Марии Колесниковой на применение меры пресечения в виде заключения под стражу. В...
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