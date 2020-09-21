Адвокат Колесниковой подала жалобу из-за заключения Марии под стражу

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минском городском суде проходит слушание по делу о жалобе адвоката Марии Колесниковой на применение меры пресечения в виде заключения под стражу. В коридоре суда собрались несколько десятков человек. Сейчас защитник Марии находится в зале с прокурором и судьей, идет рассмотрение.

В здании суда также присутствуют послы Австрии, Франции, Румынии, Латвии, Великобритании. Пришел и отец Марии Александр Колесников, он поблагодарил дипломатов за поддержку.













Во дворике суда собрались люди с плакатами в поддержку Марии Колесниковой.

В 15 часов суд рассмотрит аналогичную жалобу защиты адвоката Марии Ильи Салея, которого тоже заключили под стражу.

(будет дополнено)

Напомним, 16 сентября Следственный комитет предъявил Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 УК («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет»). Самая тяжелая, третья часть этой статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Более мягкого наказания по ней нет. Обвиняемая содержится под стражей в Жодино.

11 сентября стало известно, что адвокату Илье Салею выбрали меру ограничения свободы в виде заключения под стражу. Из изолятора временного содержания на Окрестина его перевели в СИЗО на Володарского. Илья Салей является подозреваемым по ч. 3 ст. 361 «О захвате власти».