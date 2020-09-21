Доступ к BySol и еще двум фондам ограничен

Источник материала: Onliner

Сегодня сайты фондов «Беларусь будущего», BySol и «Дапамажы.by» оказались недоступны, сообщают читатели. При открытии этих ресурсов появляется сообщение, что доступ ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси.

Около месяца назад в Беларуси был ограничен доступ к информационным ресурсам «Наша Ніва» (nn.by), Naviny.by, Euroradio, Tribuna, «Виртуальный Брест», проекту «Честные люди» и ряду других сайтов.