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Доступ к BySol и еще двум фондам ограничен
Источник материала: Onliner
Сегодня сайты фондов «Беларусь будущего», BySol и «Дапамажы.by» оказались недоступны, сообщают читатели. При открытии этих ресурсов появляется сообщение, что доступ ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси.
Около месяца назад в Беларуси
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Сегодня сайты фондов «Беларусь будущего», BySol и «Дапамажы.by» оказались недоступны, сообщают читатели. При открытии этих ресурсов появляется сообщение, что доступ...
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