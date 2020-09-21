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Задержания водителей из машин продолжаются. В Гродно выволокли мужчину на дорогу и поставили колено на его шею (видео)

21.09.2020 14:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во время вчерашней акции протеста в Гродненской области, по официальным данным, задержали 76 граждан. По информации МВД, люди не реагировали на требования разойтись, игнорировали предупреждения о привлечении к ответственности, выходили на проезжую часть, блокировали движение. Среди задержанных — водитель Fiat Punto, которого достали из машины. В сети появилось видео.

«На записи видно, что дорогу перед Fiat Punto заблокировал автомобиль ГАИ, машины остановились в крайней правой полосе,пишет AutoGrodno. — Когда началась съемка, у легковушки уже было разбито стекло водительской двери, а водитель лежал на проезжей части. Двое людей в спецобмундировании перевернули водителя на живот, а сзади его руки зажали стяжкой. Один из силовиков поставил колено на шею водителя».

— Я ничего не делаю, ребята, — слышны на записи крики водителя. — Сколышев Владимир, передайте на «Весну». Сколышев Владимир, я не нарушаю закон, меня ни за что берут. Я не сопротивляюсь. Не души меня, не нарушай закон.

«После мужчину отвели в затонированный микроавтобус и увезли, — сообщает AutoGrodno. — Его Fiat Punto вскоре тоже куда-то забрали. Сколышев Владимир — гродненский художник».

Позже его близкие под РОВД рассказали сайту Hrodna.life, что Владимиру 32 года, он ухаживает за парализованным 70-летним дедом:

— Задержанные рассказали, что видели кровь на лице Владимира. Он был в сознании, разговаривал с сотрудниками РОВД. Скорая помощь не приезжала. Владимира отвезли в ИВС до суда. Вероятно, суд будет 21 сентября. Автомобиль Владимира увезли сотрудники ГАИ.

 
 
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Во время вчерашней акции протеста в Гродненской области, по официальным данным, задержали 76 граждан. По информации МВД, люди не реагировали на требования...
 
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