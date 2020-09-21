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Задержания водителей из машин продолжаются. В Гродно выволокли мужчину на дорогу и поставили колено на его шею (видео)
Источник материала: Onliner
Во время вчерашней акции протеста в Гродненской области, по официальным данным, задержали 76 граждан. По информации МВД, люди не реагировали на требования разойтись, игнорировали предупреждения о привлечении к ответственности, выходили на проезжую часть, блокировали движение. Среди задержанных — водитель Fiat Punto, которого достали из машины. В сети появилось видео.
«На записи видно, что дорогу перед Fiat Punto заблокировал автомобиль ГАИ, машины остановились в крайней правой полосе, —
— Я ничего не делаю, ребята, — слышны на записи крики водителя. — Сколышев Владимир, передайте на «Весну». Сколышев Владимир, я не нарушаю закон, меня ни за что берут. Я не сопротивляюсь. Не души меня, не нарушай закон.
«После мужчину отвели в затонированный микроавтобус и увезли, — сообщает AutoGrodno. — Его Fiat Punto вскоре тоже куда-то забрали. Сколышев Владимир — гродненский художник».
Позже его близкие под РОВД
— Задержанные рассказали, что видели кровь на лице Владимира. Он был в сознании, разговаривал с сотрудниками РОВД. Скорая помощь не приезжала. Владимира отвезли в ИВС до суда. Вероятно, суд будет 21 сентября. Автомобиль Владимира увезли сотрудники ГАИ.
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Задержания водителей из машин продолжаются. В Гродно выволокли мужчину на дорогу и поставили колено на его шею (видео)
Во время вчерашней акции протеста в Гродненской области, по официальным данным, задержали 76 граждан. По информации МВД, люди не реагировали на требования...
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