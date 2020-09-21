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«Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю». Лукашенко высказался про утечку мозгов

21.09.2020 14:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Лукашенко считает, что в белорусских вузах надо обратить внимание на воспитательный процесс, передает БЕЛТА. «Мы даем блестящее образование. Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем и охаем, и даже наша так называемая оппозиция плачется, что у нас утечка умов. Так что, дураков берут за границу? Нет, утечка умов. Значит, эти умы есть. Значит, образование хорошее получили и кто-то едет работать за границу», — заметил он.

В то же время, обратил внимание Лукашенко, последние несколько лет наблюдается обратный процесс: в Беларусь возвращаются люди, которые когда-то уехали жить и работать в другие страны.

— В нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю. А Академия управления — там вообще мышь не должна проползти, там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди. Я специально попросил, чтобы гуманитарий возглавлял этот вуз. Нам очень не хватает патриотизма в наших людях, — считает он.

Лукашенко отметил, что это актуально и для медицинских вузов, ведь они «зациклены на своем конкретном деле».

— И это правильно. Я также был сторонником, чтобы, грубо говоря, историю КПСС четыре года подряд не изучали и не сдавали экзамены. Но если мы уж первый-второй семестр проходим историю или на втором курсе еще изучаем историю Беларуси, этот курс надо преподавать как следует, — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что на днях, как ему доложили, в одной из поликлиник врач отказался лечить трехлетнего ребенка военного. Он возмутился ситуацией и поручил разобраться в ней.

— В годы войны мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. А это что же за врачи? Вот причина того, что я поручил внимательно посмотреть на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что его главная задача — спасти жизнь любого человека, — подчеркнул он.

Лукашенко также упомянул о еще одном недавнем случае, когда в Смолевичах мужчина поджег себя у здания РОВД. По его словам, ситуация с лечением этого человека была обратная.

— Мы же его перевезли полуживого в ожоговый центр и лечим, потому что это человек, — сказал он.

Лукашенко отметил, что врачи, как и учителя, — это основа общества, и его отношение к ним всегда было трепетным.

— Я вас очень прошу: обратите внимание не только на образовательный, но и на воспитательный процесс в тех вузах, в которые вы направляетесь, — добавил он.

 
 
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Лукашенко считает, что в белорусских вузах надо обратить внимание на воспитательный процесс, передает БЕЛТА. «Мы даем блестящее образование. Наши специалисты,...
 
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