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"Славянское братство-2020": как военные форсировали Мухавец - видео

21.09.2020 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Десантники Беларуси и России вместе форсировали реку Мухавец в рамках учений "Славянское братство-2020".

Согласно легенде учений, условный противник нарушил западную границу Союзного государства. Военные отработали преодоление реки на тяжелой бронированной технике и захватили плацдарм.

YouTube / Минобороны России
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Среди новинок военпрома, которые принимают участие в учениях, боевая машина десанта БМД-4. Такая техника впервые участвует в маневрах на белорусской территории. Кроме БМД-4 через реку в рамках учений переправлялись машины БТР-80. В учении также задействованы несколько пар вертолетов МИ-24.

Военные Беларуси и России, выполняя поставленную в рамках учений задачу, отбили атаку условного врага и заняли плацдарм.

"Славянское братство" проводится поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2018 году учения проходили в России, а в 2019-м – в Сербии. Однако в этом году правительство Сербии решило на полгода ввести мораторий на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Запада, а также Китаем.

По словам сербского министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.

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Смотрите на видео, как проходило запланированное в рамках учений форсирование Мухавца и какую новую технику задействовали российские военные.
 
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