Сын Меган Маркл осчастливил дедушку одним словом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Наследник принца Гарри и его жены Меган Маркл осчастливил принца Чарльза: маленький Арчи назвал дедушку одним словом – "па".

Недавно принц Гарри отметил день рождения в узком кругу вместе с женой и маленьким сыном. Это не помешало ему созвониться с королевской семьей и задуть свечи на именинном торте, который приготовила Меган Маркл. Впрочем, все внимание в этот день было приковано не к виновнику торжества, а к его маленькому наследнику.

Как сообщило издание The Sun, маленький сын Меган Маркл и принца Гарри растрогал принца Чарльза: во время разговора с семьей, малыш назвал деда долгожданным словом – "па".

По словам источников, гордый Чарльз едва ли смог сдержать эмоции и еще раз прочувствовал, как соскучился по внуку.

Стоит отметить, что это не первое слово Арчи: впервые малыш заговорил в начале лета и уже порадовал родителей словами – "мама" и "папа", а также "книга" и "собака".

Напомним, что после отречения от королевства, герцоги Кембриджские переехали в Канаду, а после обосновались в США.

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