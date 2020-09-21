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Сын Меган Маркл осчастливил дедушку одним словом
21.09.2020 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Наследник принца Гарри и его жены Меган Маркл осчастливил принца Чарльза: маленький Арчи назвал дедушку одним словом – "па".
Недавно принц Гарри отметил день рождения в узком кругу вместе с женой и маленьким сыном. Это не помешало ему созвониться с королевской семьей и задуть свечи на именинном торте, который приготовила Меган Маркл. Впрочем, все внимание в этот день было приковано не к виновнику торжества, а к его маленькому наследнику.
© AP / Kirsty Wigglesworth
Как сообщило издание The Sun, маленький сын Меган Маркл и принца Гарри растрогал принца Чарльза: во время разговора с семьей, малыш назвал деда долгожданным словом – "па".
По словам источников, гордый Чарльз едва ли смог сдержать эмоции и еще раз прочувствовал, как соскучился по внуку.
Стоит отметить, что это не первое слово Арчи: впервые малыш заговорил в начале лета и уже порадовал родителей словами – "мама" и "папа", а также "книга" и "собака".
Напомним, что после отречения от королевства, герцоги Кембриджские переехали в Канаду, а после обосновались в США.
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Растроганный принц Чарльз не смог сдержать эмоций во время семейного видеочата в честь дня рождения младшего сына.
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