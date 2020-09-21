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Лукашенко назначил нового директора БЕЛАЗа и высказался о приватизации

21.09.2020 14:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: news.myseldon.com

Новым гендиректором предприятия стал Сергей Никифорович.

Представляя новое руководство завода, Александр Лукашенко заявил, что государство будет и впредь поддерживать предприятие, которое является белорусским брендом и достоянием, сообщает телеграмм-канал "Пул первого".

Высказался Лукашенко и по вопросу приватизации белорусских предприятий. «Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и потом ахать-охать, поняв, что не туда зашли, это уже без меня и, уверен, без вас, – обратился Лукашенко к новым назначенцам. – Это для тех, кто не понимает, что такое забрать у людей то, что создавалось миллионами, забрать для одного какого-то инвестора».

Тех, кто призывает к приватизации белорусского госсектора, Лукашенко назвал шарлатанами: "Эти шарлатаны не знают, что такое приватизация. И каково отношение нашего общества".

 
 
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Новым гендиректором предприятия стал Сергей Никифорович.
 
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