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Лукашенко назначил нового директора БЕЛАЗа и высказался о приватизации
21.09.2020 14:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.myseldon.com
Новым гендиректором предприятия стал Сергей Никифорович.
Представляя новое руководство завода, Александр Лукашенко заявил, что государство будет и впредь поддерживать предприятие, которое является белорусским брендом и достоянием, сообщает телеграмм-канал "Пул первого".
Высказался Лукашенко и по вопросу приватизации белорусских предприятий. «Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и потом ахать-охать, поняв, что не туда зашли, это уже без меня и, уверен, без вас, – обратился Лукашенко к новым назначенцам. – Это для тех, кто не понимает, что такое забрать у людей то, что создавалось миллионами, забрать для одного какого-то инвестора».
Тех, кто призывает к приватизации белорусского госсектора, Лукашенко назвал шарлатанами: "Эти шарлатаны не знают, что такое приватизация. И каково отношение нашего общества".
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Новым гендиректором предприятия стал Сергей Никифорович.
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