Лукашенко назначил нового директора БЕЛАЗа и высказался о приватизации

Источник материала: Ежедневник

фото: news.myseldon.com

Новым гендиректором предприятия стал Сергей Никифорович.

Представляя новое руководство завода, Александр Лукашенко заявил, что государство будет и впредь поддерживать предприятие, которое является белорусским брендом и достоянием, сообщает телеграмм-канал "Пул первого".

Высказался Лукашенко и по вопросу приватизации белорусских предприятий. «Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и потом ахать-охать, поняв, что не туда зашли, это уже без меня и, уверен, без вас, – обратился Лукашенко к новым назначенцам. – Это для тех, кто не понимает, что такое забрать у людей то, что создавалось миллионами, забрать для одного какого-то инвестора».

Тех, кто призывает к приватизации белорусского госсектора, Лукашенко назвал шарлатанами: "Эти шарлатаны не знают, что такое приватизация. И каково отношение нашего общества".