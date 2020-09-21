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Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам фондов, помогающих протестующим
21.09.2020 14:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ex-press.by
В список ограниченного доступа попали ресурсы благотворительного фонда «Беларусь будущего», «Дапамажы.by» и фонда солидарности BYSOL.
Как сообщает
- belarus-future.org
- dapamazhy.by
- bysol.by
Ранее Мининформ предупреждал об административной ответственности для организаторов и участников незарегистрированных фондов в поддержку протестующих.
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В список ограниченного доступа попали ресурсы благотворительного фонда «Беларусь будущего», «Дапамажы.by» и фонда солидарности BYSOL.
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