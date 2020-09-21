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Неслыханно. «Власти» заблокировали сайты, которые помогают экс-силовикам и репрессированным

21.09.2020 14:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Беларуси ограничили доступ к трем важным сайтам – ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего» (belarus-future.org), «Дапамажы.by» (dapamazhy.by) и фонду солидарности BYSOL (bysol.by), который помогает экс-силовикам. Теперь эти сайты в черном списке. 

Решение о блокировке ресурсов приняли 21 сентября «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». 

Что это за сайты? 

Фонд BYSOL финансово и морально помогает людям, которые остались без работы по политическим причинам. В том числе, силовикам – после того, как Nexta опубликовал базу с тысячей имен и должностей «правоохранителей», в BYSOL пришли около 200 силовиков с просьбой о помощи.  

«Беларусь будущего» – фонд, который основал экс-кандидат в президенты Валерий Цепкало. В описании написано, что он занимается предоставлением «гуманитарной, юридической и финансовой помощи гражданам Республики Беларусь, пострадавшим от политических репрессий и политических преследований».

Платформа Дапамажы.by занимается предоставлением помощи «людям, пострадавшим из-за своей активной гражданской позиции (и не только им)». 

Как теперь помогать/получать помощь от фондов? 

Самый простой способ – заходить на сайты из Беларуси, используя VPN. 

 
 
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Сегодня в Беларуси ограничили доступ к трем важным сайтам – ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего» (belarus-future.org), «Дапамажы.by» (dapamazhy.by) и фонду...
 
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