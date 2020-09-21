Неслыханно. «Власти» заблокировали сайты, которые помогают экс-силовикам и репрессированным

Источник материала: KYKY

Сегодня в Беларуси ограничили доступ к трем важным сайтам – ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего» (belarus-future.org), «Дапамажы.by» (dapamazhy.by) и фонду солидарности BYSOL (bysol.by), который помогает экс-силовикам. Теперь эти сайты в черном списке.

Решение о блокировке ресурсов приняли 21 сентября «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь».

Что это за сайты?

Фонд BYSOL финансово и морально помогает людям, которые остались без работы по политическим причинам. В том числе, силовикам – после того, как Nexta опубликовал базу с тысячей имен и должностей «правоохранителей», в BYSOL пришли около 200 силовиков с просьбой о помощи.

«Беларусь будущего» – фонд, который основал экс-кандидат в президенты Валерий Цепкало. В описании написано, что он занимается предоставлением «гуманитарной, юридической и финансовой помощи гражданам Республики Беларусь, пострадавшим от политических репрессий и политических преследований».

Платформа Дапамажы.by занимается предоставлением помощи «людям, пострадавшим из-за своей активной гражданской позиции (и не только им)».

Как теперь помогать/получать помощь от фондов?

Самый простой способ – заходить на сайты из Беларуси, используя VPN.