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Неслыханно. «Власти» заблокировали сайты, которые помогают экс-силовикам и репрессированным
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Беларуси ограничили доступ к трем важным сайтам – ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего» (belarus-future.org), «Дапамажы.by» (dapamazhy.by) и фонду солидарности BYSOL (bysol.by), который помогает экс-силовикам. Теперь эти сайты в черном списке.
Решение о блокировке ресурсов приняли 21 сентября «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь».
Что это за сайты?
«Беларусь будущего» – фонд, который основал экс-кандидат в президенты Валерий Цепкало. В описании написано, что он занимается предоставлением «гуманитарной, юридической и финансовой помощи гражданам Республики Беларусь, пострадавшим от политических репрессий и политических преследований».
Платформа Дапамажы.by занимается предоставлением помощи «людям, пострадавшим из-за своей активной гражданской позиции (и не только им)».
Как теперь помогать/получать помощь от фондов?
Самый простой способ – заходить на сайты из Беларуси, используя VPN.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Беларуси ограничили доступ к трем важным сайтам – ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего» (belarus-future.org), «Дапамажы.by» (dapamazhy.by) и фонду...
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