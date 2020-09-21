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Дело убитого на протестах Геннадия Шутова: новое видео развенчивает версию СК, что мужчина «сам виноват» в своей смерти
Источник материала: KYKY>
«Медиазона»
Кто такой Геннадий Шутов и что с ним случилось
Шутов – байкер и дальнобойщик, отец пятерых детей. 11 августа во время протестов в Бресте тихарь выстрелил Геннадию в затылок, из-за чего тот скончался в госпитале через неделю. Естественно, ни одно силовое ведомство не взяло ответственность за смерть Шутова на себя.
По официальным данным, мужчина и его друг «с арматурой в руках» (как
Что попало на видео
Видео — это запись с камеры видеонаблюдения на подъезде дома 334 на Московской улице в Бресте: именно во дворе этого дома выстрелили в Шутова.
В 22:16 в кадре видны Геннадий Шутов и его приятель Александр Кордюков — второй сейчас в СИЗО (судя по всему, по обвинению в нападении на силовиков). Мужчны проходят вдоль бетонного парапета и останавливаются у крайней скамейки, находятся возле нее около 15 минут. В 22:32 в кадре появляются трое молодых людей (тихари). Они поднимаются по лестнице и останавливаются в нескольких метрах от этой крайней скамейки. Скоро один из этой троицы застрелит Шутова.
Тихари проводят у скамейки около минуты. Неожиданно двое из них направляются к Шутову и Кордюкову. Это противоречит утверждениям о том, что байкеры напали первыми — ни арматуры, ни металлических труб в их руках тоже не видно.
Дополняется.
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Дело убитого на протестах Геннадия Шутова: новое видео развенчивает версию СК, что мужчина «сам виноват» в своей смерти
«Медиазона» опубликовала видеозапись с камеры на подъезде дома, под окнами которого на протестах застрелили жителя Бреста Геннадия Шутова. Этот ролик решительно...
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