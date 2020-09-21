Лукашенко: частники должны быть, но не будет приватизации в угоду шарлатанам из-за границы

Источник материала: Myfin

Работа самосвала "БЕЛАЗ" в карьере. Фото: belaz.by

По словам Александра Лукашенко, государство всегда будет поддерживать это предприятие, ведь это белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы. Он заявил, что в угоду «шарлатанам из-за границы» в Беларуси не будут приватизировать все и вся, передает БЕЛТА.



«Ни в какой стране не было справедливой приватизации»

«Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, - это уже без меня и, уверен, без вас», - сказал президент.