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Лукашенко: частники должны быть, но не будет приватизации в угоду шарлатанам из-за границы

21.09.2020 15:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Работа самосвала "БЕЛАЗ" в карьере. Фото: belaz.by

По словам Александра Лукашенко, государство всегда будет поддерживать это предприятие, ведь это белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы. Он заявил, что в угоду «шарлатанам из-за границы» в Беларуси не будут приватизировать все и вся, передает БЕЛТА.

«Ни в какой стране не было справедливой приватизации»

«Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, - это уже без меня и, уверен, без вас», - сказал президент.

 
 
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В Беларуси частная собственность должна и может существовать, но не будет приватизации в угоду шарлатанам из-за границы . Об этом заявил 21 сентября президент...
 
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