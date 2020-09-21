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Директоров госпредприятий будут учить подавлять забастовки

21.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кузница кадров Минпрома — ГУО «Кадры индустрии» готовит серию семинаров для руководителей предприятий, которые должны дать им навыки подавления забастовочного движения.

В программе же, которая имеется в распоряжении officelife, говорится, что семинары будут знакомить менеджеров с принципами ведения «переговоров» администрации предприятия с агрессивно настроенной частью трудового коллектива.

Будет проведен разбор конкретных ситуаций, возникших на предприятиях Минпрома. В частности, о практическом опыте урегулирования «острой стадии» конфликта администрации с трудовым коллективом расскажет гендиректор Минского тракторного завода Виталий Вовк. Ему помогут профессиональные психологи.

Другие темы, которые запланировано проанализировать на семинарах, — психология уличного протеста, принципы ведения «переговоров» с толпой; искусство ответов на провокационные вопросы.

Менеджеров целенаправленно будут учить приемам общения с «вредными» оппонентами в форме деловой игры с имитацией различных ролевых ситуаций.
 
 
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Кузница кадров Минпрома — ГУО «Кадры индустрии» готовит серию семинаров для руководителей предприятий, которые должны дать им навыки подавления забастовочного...
 
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