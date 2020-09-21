Директоров госпредприятий будут учить подавлять забастовки

officelife, говорится, что семинары будут знакомить менеджеров с принципами ведения «переговоров» администрации предприятия с агрессивно настроенной частью трудового коллектива. В программе же, которая имеется в распоряженииговорится, что семинары будут знакомить менеджеров с принципами ведения «переговоров» администрации предприятия с агрессивно настроенной частью трудового коллектива.





Будет проведен разбор конкретных ситуаций, возникших на предприятиях Минпрома. В частности, о практическом опыте урегулирования «острой стадии» конфликта администрации с трудовым коллективом расскажет гендиректор Минского тракторного завода Виталий Вовк. Ему помогут профессиональные психологи.





Другие темы, которые запланировано проанализировать на семинарах, — психология уличного протеста, принципы ведения «переговоров» с толпой; искусство ответов на провокационные вопросы.





Менеджеров целенаправленно будут учить приемам общения с «вредными» оппонентами в форме деловой игры с имитацией различных ролевых ситуаций.