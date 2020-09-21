ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стрельба из пушки по воробьям: заблокированы сайты благотворительных фондов, в том числе BYSOL

21.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня, 21 сентября, в Беларуси ограничили доступ к трем сайтам — ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего», «Дапамажы.by» и фонда солидарности BYSOL.

Стрельба из пушки по воробьям: заблокированы сайты благотворительных фондов, в том числе BYSOL
Ряд сайтов попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 21 сентября, передает tut.by

Список с этими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

Итак, в черном списке сейчас находятся ресурсы:

belarus-future.org
dapamazhy.by
bysol.by

Благотворительный фонд «Беларусь будущего» был основан Валерием Цепкало. В его целях прописано, что фонд оказывает поддержку развития демократии и инициатив активного гражданского общества в Республике Беларусь, а также занимается предоставлением «гуманитарной, юридической и финансовой помощи гражданам Республики Беларусь, пострадавшим от политических репрессий и политических преследований».

Платформа Дапамажы.by предназначена «для помощи людям, пострадавшим из-за своей активной гражданской позиции (и не только им)». Цель — «позволить людям помогать друг другу финансово без посредников».

И фонд солидарности BYSOL собирает деньги на помощь тем, кто остался без работы по политическим причинам.

Отметим, что 10 сентября Министерство юстиции Беларуси напомнило об административной ответственности для организаторов и участников незарегистрированных фондов в поддержку протестующих.

Напомним, 21 августа в Беларуси было заблокировано более 70 сайтов. 

В списке оказались как СМИ: «Радыё Свабода», «Белсат», «Трибуна», «Еврорадио» и другие, — так и сайты общественных инициатив: правозащитный сайт sprin96.org, платформы «Голос» и «Зубр» и другие. 

Мининформ блокировку никак не прокомментировал. Позже один из владельцев заблокированного ресурса получил приказ Мининформа, где объяснялись причины.

28 августа в Беларуси также ограничили доступ к сайтам naviny.by и NN.by. Это пояснили тем, что на интернет-ресурсах naviny.by и nn.by за период с 13 по 28 августа 2020 года опубликован «ряд статей, негативно характеризующих ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитирующих деятельность государственных органов, в том числе правоохранительных органов».

Напомним, любая блокировка легко обходится при помощи прокси-серверов, торрентов и т.п.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 21 сентября, в Беларуси ограничили доступ к трем сайтам — ресурсам благотворительного фонда «Беларусь будущего», «Дапамажы.by» и фонда солидарности BYSOL.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доступ к BySol и еще двум фондам ограничен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика