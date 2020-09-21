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У БЕЛАЗа - новый гендиректор
Источник материала: Партизан
Лукашенко согласовал на должность генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» Сергея Никифоровича
Сергей Никифорович до того, как возглавить БЕЛАЗ, работал директором ОАО «Кузлитмаш» в Пинске.
Должность гендиректора ОАО «БЕЛАЗ» оставалась вакантной с тех пор, как Петр Пархомчик был назначен на пост министра промышленности.
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Лукашенко согласовал на должность генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» Сергея Никифоровича
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