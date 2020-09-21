У БЕЛАЗа - новый гендиректор

Сергей Никифорович до того, как возглавить БЕЛАЗ, работал директором ОАО «Кузлитмаш» в Пинске.





Должность гендиректора ОАО «БЕЛАЗ» оставалась вакантной с тех пор, как Петр Пархомчик был назначен на пост министра промышленности.







