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У БЕЛАЗа - новый гендиректор

21.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко согласовал на должность генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» Сергея Никифоровича

Сергей Никифорович до того, как возглавить БЕЛАЗ, работал директором ОАО «Кузлитмаш» в Пинске.

Должность гендиректора ОАО «БЕЛАЗ» оставалась вакантной с тех пор, как Петр Пархомчик был назначен на пост министра промышленности.
 
 
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Лукашенко согласовал на должность генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» Сергея Никифоровича
 
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