Об этом написал главред «Нашай нівы» Егор Мартинович.









«Стрельба по журналистке была «несчастным случаем на работе».

Мы ему не препятствовали, не провели собственное расследование и в течение трех дней не сообщили о случившемся в соответствующие органы», — пояснил он.





Наталью Лубневскую в синем жилете «Пресса» — журналистку ранило резиновой пулей. Судя по видео, боец намеренно стрелял по Наталье, это никакая не случайность. Напомним, в Минске 10 августа во время мирной акции протеста спецназовец прицелился и выстрелил из огнестрельного оружия вв синем жилете «Пресса» — журналистку ранило резиновой пулей.









После инцидента журналистка «НН» провела в больнице больше месяца.





— 38 дней в больнице — такую премию мне выписало государство за мою работу журналистом. Ни извинений, ни уголовного дела на стрелка, ни, прости господи, компенсации. Вообще, это была моя любимая пара джинсов и единственная — ног, — отмечала Наталья Лубневская.





Позже Егор Мартинович раскрыл суть претензий по поводу ранения журналистки:





«Крымінальная справа не заведзеная дагэтуль, Следчы камітэт усё яшчэ праводзіць «праверку».





38 дзён Наталля ляжала ў Бальніцы хуткай дапамогі, цяпер знаходзіцца на бальнічным дома. Пасля таго, як яе выпісалі з бальніцы, яна атрымала першы бальнічны і перадала яго ў бухгалтэрыю.





Такая сітуацыя — з раненнем журналіста — для нас першая, і спадзяемся, апошняя. Натуральна, алгарытмаў дзеяння ў такіх выключных сітуацыях у нас няма. Паколькі выпадак Наталлі можна трактаваць як «траўму на вытворчасці», бухгалтэрыя звязалася з «Белдзяржстрахам», каб высветліць, якія дакументы трэба ім прадаставіць.





Спецыялісты далі патрэбны спіс, але папярэдзілі, што ў любым выпадку па выніках разбіральніцтва «Наша Ніва» мусіць атрымаць штраф ад дзяржаўных органаў — бо своечасова не паведамілі пра здарэнне і не правялі ўласнае расследаванне.





Пакуль мы пачынаем перапіску з бальніцай і «Белдзяржстрахам», каб як мінімум давесці, што праверка Следчага камітэта працягваецца. Ніякіх дакументаў ад Дзяржаўнай інспекцыі працы ў Рэдакцыі пакуль няма».