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Уволен замминистра финансов Андрей Белковец?
Источник материала: Партизан
Лукашенко согласовал назначения в руководстве Министерства финансов
Дмитрий Кийко, ранее занимавший должность замминистра, согласован на назначение первым заместителем министра финансов.
На пост заместителей министра согласованы кандидатуры Елены Печень и Ольги Тарасевич, работавших в этом министерстве на других руководящих должностях.
Однако, как отмечает
Позже подписчики канала сообщили, что пост покинул Андрей Белковец.
В Минфине Белковец курировал вопросы государственного долга и взаимодействия с международными финансовыми организациями.
Белковец имеет в бэкграунде работу в Банке развития (2013-2016 гг.), когда им руководил Румас.
После того, как Беларусь вновь попала в международную изоляцию, очевидно в правительстве исчезла потребность в таких специалистах, замечает телеграм-канал
Последнее публичное выступление Белковца:
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Лукашенко согласовал назначения в руководстве Министерства финансов
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