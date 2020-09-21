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Полный разворот: доллар резко подорожал на бирже

21.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Абсолютное изменение курса доллара — максимально за 26 дней. Евро сегодня подорожал уже второй раз, но белорусский рубль всё равно подорожал к валютной корзине благодаря сильному снижению курса российского рубля.

Стоимость валютной корзины снижается уже 15-й раз подряд. Укрепление белорусского рубля к корзине валют идёт непрерывно на всех без исключения сентябрьских торгах. За это время значение валютной корзины снизилось на 4,25% до минимума за 28 дней. Но это пока не превысило и половины августовского роста.

Курс доллара подскочил на 0,0175 BYN до 2,5833 BYN/USD. Сегодня доллар подорожал впервые после девяти снижений подряд.

Напомним, что в минувшую пятницу объём торгов вырос до 67 млн. USD — максимума за три недели, а сегодня снизился в 2,7 раза до 24,5 млн. USD.

С начала сентября стоимость доллара упала на 0,0715 BYN. Это примерно в 3 раза меньше, чем рост по итогам августа на 0,2173 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0141 BYN до 3,0555 BYN/EUR. С начала месяца евро подешевел на 0,1043 BYN. В августе рост курса евро составил 0,2608 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0227 BYN до 3,3978 BYN/100 RUB — минимума за 32 дня. Российский рубль дешевеет уже шестые торги подряд. Общее снижение за это время составило 0,0730 BYN, а с начала месяца уже 0,1991 BYN.

В августе сотня российских рублей подорожала на 0,2813 BYN. Таким образом, белорусский рубль с начала сентября смог отыграть у российского рубля более 70% потерь августа.

Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль смог завершить укреплением ко всем валютам уже третью неделю подряд:

доллар −0,0334 BYN (−1,29%);
евро −0,0371 BYN (−1,21%);
российский рубль −0,0503 BYN (−1,45%);
корзина валют −1,35%.

Центробанк России

В Москве на валютной бирже российский рубль резко девальвировался к доллару и евро. К 11–30 средневзвешенный курс доллара подскочил на 1 рубль до 76,0381 российских рублей и близко подобрался к максимуму за пять месяцев. Аналогичный курс евро вырос на 87 копеек до 89,83 российских рублей.

Банк России установит новые официальные курсы валют на завтра на основании информации с биржи.

Итоги недели на валютном рынке России

Российский рубль девальвировался к доллару и евро:

курс доллара вырос на 14 копеек (+0,19%);
курс евро поднялся на 28 копеек (+0,32%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Абсолютное изменение курса доллара — максимально за 26 дней. Евро сегодня подорожал уже второй раз, но белорусский рубль всё равно подорожал к валютной корзине...
 
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