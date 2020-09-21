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Два «Опеля» столкнулись на улице Жилуновича в Минске
Источник материала: Навiны
Водитель Opel Vectra не учел скоростной режим, в результате чего его авто вынесло на встречку. Там он столкнулся с Opel Zafira.
По информации столичной ГАИ, в ДТП никто не пострадал.
На место происшествия выбывали сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Водитель Opel Vectra не учел скоростной режим, в результате чего его авто вынесло на встречку. Там он столкнулся с Opel Zafira.
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