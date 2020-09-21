Два «Опеля» столкнулись на улице Жилуновича в Минске

Водитель Opel Vectra не учел скоростной режим, в результате чего его авто вынесло на встречку. Там он столкнулся с Opel Zafira.





По информации столичной ГАИ, в ДТП никто не пострадал.

На место происшествия выбывали сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.