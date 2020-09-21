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Кипр готов проголосовать за введение санкций в отношении Беларуси
Источник материала: Навiны
Официальная Никосия собирается поддержать введение в отношении белорусских официальных лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении мирного протеста.
Как пишет
Островное государство было единственным членом ЕС, резко выступавшим против данного решения по Беларуси и настаивавшей на первоочередном введении штрафных мер ЕС в отношении Турции.
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Официальная Никосия собирается поддержать введение в отношении белорусских официальных лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении мирного...
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