Кипр готов проголосовать за введение санкций в отношении Беларуси

Официальная Никосия собирается поддержать введение в отношении белорусских официальных лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении мирного протеста.

Как пишет DW , глава внешнеполитического ведомства Кипра Никос Христодулидис проголосует за возможные санкции.

Островное государство было единственным членом ЕС, резко выступавшим против данного решения по Беларуси и настаивавшей на первоочередном введении штрафных мер ЕС в отношении Турции.