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Кипр готов проголосовать за введение санкций в отношении Беларуси

21.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Официальная Никосия собирается поддержать введение в отношении белорусских официальных лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении мирного протеста.

Как пишет DW, глава внешнеполитического ведомства Кипра Никос Христодулидис проголосует за возможные санкции.

Островное государство было единственным членом ЕС, резко выступавшим против данного решения по Беларуси и настаивавшей на первоочередном введении штрафных мер ЕС в отношении Турции.

 
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Официальная Никосия собирается поддержать введение в отношении белорусских официальных лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении мирного...
 
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