Под Минском выбежавший на трассу лось стал причиной ДТП — погибли три человека

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии вечером 20 сентября на трассе Минск — Микашевичи.









По предварительной информации , недалеко от столицы 46-летний водитель кроссовера «Киа Спортэйдж», ехавший в направлении Слуцка, совершил столкновение с лосем, выбежавшим на проезжую часть. От удара машину вынесло на встречную полосу, где она столкновение с ехавшим навстречу «Пежо».

Оба водителя погибли на месте аварии, также погибла супруга водителя «Пежо». Им обоим было по 39 лет. Их 13-летний сын остался жив и был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.





Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК. Назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы.

Следственный комитет ищет свидетелей ДТП, обращаться по минским городским телефонам 302-53-46 и 302-54-69.