ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском выбежавший на трассу лось стал причиной ДТП — погибли три человека

21.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии вечером 20 сентября на трассе Минск — Микашевичи.

Под Минском выбежавший на трассу лось стал причиной ДТП — погибли три человека

Под Минском выбежавший на трассу лось стал причиной ДТП — погибли три человека

По предварительной информации, недалеко от столицы 46-летний водитель кроссовера «Киа Спортэйдж», ехавший в направлении Слуцка, совершил столкновение с лосем, выбежавшим на проезжую часть. От удара машину вынесло на встречную полосу, где она столкновение с ехавшим навстречу «Пежо».

Оба водителя погибли на месте аварии, также погибла супруга водителя «Пежо». Им обоим было по 39 лет. Их 13-летний сын остался жив и был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Под Минском выбежавший на трассу лось стал причиной ДТП — погибли три человека

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК. Назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы.

Следственный комитет ищет свидетелей ДТП, обращаться по минским городским телефонам 302-53-46 и 302-54-69.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии вечером 20 сентября на трассе Минск — Микашевичи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Протоиерей Павел Сердюк: Рождество Богородицы - праздник с семейным смыслом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика