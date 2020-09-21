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Под Минском выбежавший на трассу лось стал причиной ДТП — погибли три человека
Источник материала: Навiны
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии вечером 20 сентября на трассе Минск — Микашевичи.
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Оба водителя погибли на месте аварии, также погибла супруга водителя «Пежо». Им обоим было по 39 лет. Их 13-летний сын остался жив и был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.
Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК. Назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы.
Следственный комитет ищет свидетелей ДТП, обращаться по минским городским телефонам 302-53-46 и 302-54-69.
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Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии вечером 20 сентября на трассе Минск — Микашевичи.
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