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Президенты Литвы, Польши и Румынии призвали ЕС расширить программу помощи для Беларуси

21.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литва, Польша и Румыния призвали Евросоюз расширить программу помощи для Беларуси, включив в нее безвизовый режим для белорусских граждан. Соответствующее заявление подписали президенты трех стран, сообщает пресс-служба литовского президента.

Президенты Литвы, Польши и Румынии призвали ЕС расширить программу помощи для Беларуси

«Мы считаем, что, поддерживая народ Беларуси, Европейский союз должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Беларуси», — говорится в заявлении.

Главы трех стран предлагают Евросоюзу расширить торговлю с Беларусью, содействовать в переговорах о вступлении страны во Всемирную торговую организацию, ввести при «наличии необходимых условий» безвизовый режим для граждан страны, пишет БелаПАН.

ЕС также предлагает обеспечить доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации белорусской экономики, содействовать диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности страны, увеличить присутствие международных финансовых институтов и их активность в реформировании экономики и наращивании инвестиций.

Президенты Литвы, Польши и Румынии отметили, что «никто, кроме народа Беларуси, не имеет права решать судьбу своей страны», и заявили о своей поддержке белорусов в желании построить демократическое государство, основанное на верховенстве закона, свободном гражданском обществе и рыночной экономике.

«Если народ Беларуси решит провести политические и экономические реформы, создать независимые институты по защите прав человека и свободы выражения мнения, мы поможем, поделившись своим опытом и ноу-хау», — отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как отмечает пресс-служба литовского президента, данные предложения по помощи Беларуси будут представлены на предстоящем заседании Европейского совета 24-25 сентября.

 
 
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Литва, Польша и Румыния призвали Евросоюз расширить программу помощи для Беларуси, включив в нее безвизовый режим для белорусских граждан. Соответствующее...
 
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