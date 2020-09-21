«Мышь не должна проползти». Лукашенко дал указание, кто должен учиться в Академии президента

Александр Лукашенко, назначая сегодня ректора Академии управлении при президенте.

Как было показано в сюжете на «Беларусь 1» , он заявил, что существует проблема «утечки мозгов».

«В нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю. А Академия управления — там вообще мышь не должна проползти, там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что специально просил, чтобы гуманитарий возглавлял этот вуз: «Нам очень не хватает патриотизма в наших людях».