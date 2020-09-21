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«Мышь не должна проползти». Лукашенко дал указание, кто должен учиться в Академии президента
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко,
Как было показано в сюжете на
«В нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю. А Академия управления — там вообще мышь не должна проползти, там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди», — заявил Лукашенко.
Он также отметил, что специально просил, чтобы гуманитарий возглавлял этот вуз: «Нам очень не хватает патриотизма в наших людях».
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Александр Лукашенко, назначая сегодня ректора Академии управлении при президенте.
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