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«Мышь не должна проползти». Лукашенко дал указание, кто должен учиться в Академии президента

21.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко, назначая сегодня ректора Академии управлении при президенте.

Как было показано в сюжете на «Беларусь 1», он заявил, что существует проблема «утечки мозгов».

«В нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю. А Академия управления — там вообще мышь не должна проползти, там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что специально просил, чтобы гуманитарий возглавлял этот вуз: «Нам очень не хватает патриотизма в наших людях».

 
 
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Александр Лукашенко, назначая сегодня ректора Академии управлении при президенте.
 
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