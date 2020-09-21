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«Мы терпели очень долго, но время перемен пришло. Пора строить новую Беларусь»

21.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Медицинские работники Беларуси записали видеообращение, в котором заявляют о «непрекращающихся нарушениях прав человека и беспрецедентном насилии» со стороны властей в отношении мирных граждан.

В обращении отмечается, что врачи не могут оставаться в стороне от событий, происходящих в стране.

«Когда власть, милиция, судьи и люди в балаклавах открыто попирают закон, когда всем и каждому очевиден реальный результат выборов, когда из официальных средств массовой информации рекой льются ложь и грязь, когда людей похищают на улицах, уводят из собственных домов неизвестные со скрытыми лицами, когда те, кто присягал на верность народу и закону, растоптали закон берцами и стреляют в свой народ, избивают и пытают его, сами превратившись в преступников, когда массовые аресты и исчезновения людей становятся ежедневной нормой, когда из уст человека, якобы избранного народом, мы слышим угрозы, оскорбления и откровенный абсурд, мы выражаем свою солидарность спортсменам, айтишникам, рабочим, студентам, преподавателям и всему народу Беларуси, который устал от угроз, обмана и оскорблений», — заявляют медики.

Они солидарны со всеми, кто «выражает свой протест преступлениям против народа, свое стремление к созданию новой Беларуси, где будут торжествовать закон, справедливость и гуманизм».

«Мы гордимся смелыми и честными людьми нашей страны: невероятными купаловцами, проявившими огромную силу воли в своем единстве; ребятами из ОСВОДа, спасавшими людей от переохлаждения и дубинок ОМОНа; диджеями, показавшими, что музыку заказывает не тот, кто платит; сотрудниками МЧС, отказавшимися глумиться над национальными флагами; учителями, не ставшими участвовать в подтасовке голосов; честными офицерами, оставшимися верными присяге и не ставшими выполнять преступные приказы; рабочими, отстаивающими свои права на предприятиях; студентами, достойно борющимися за право выражать свое мнение; всеми гражданами страны, отбросившими страх и открыто сказавшими «нет» лжи и насилию», — говорится в обращении.

Медики подчеркивают, что не прячут свои лица, потому что им нечего стыдиться и надоело бояться.

«Когда наших коллег хватают, закрывают в тюрьмы, избивают, мы не будем молчать. Мы не будем молчать и покрывать лживую статистику. Если государство пытается решить проблему COVID-19, игнорируя ее, мы отказываемся участвовать в обмане. Хватит страха и унижений! Мы все терпели очень долго, но время перемен пришло. Пора строить новую, свободную Беларусь», — заявляют они.

Под обращением, размещенным на youtube-канале «Медицинские работники», собрано уже более двух тысяч подписей.

 
 
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Более двух тысяч медиков подписались под видеообращением против нарушения прав человека и насилия со стороны властей.
 
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