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Пропавший на прошлой неделе мужчина найден погибшим
Источник материала: Навiны
Прекращены поиски 40-летнего Сергея Буткевича, о судьбе которого несколько дней ничего не было известно.
Мужчина 16 сентября на своем авто выехал из Мурманска в Минск и перестал выходить на связь с родными и близкими.
Сегодня стало известно, что Сергей погиб. Обстоятельства смерти не сообщаются из этических соображений.
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Прекращены поиски 40-летнего Сергея Буткевича, о судьбе которого несколько дней ничего не было известно.
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