Пропавший на прошлой неделе мужчина найден погибшим

Прекращены поиски 40-летнего Сергея Буткевича, о судьбе которого несколько дней ничего не было известно.





Мужчина 16 сентября на своем авто выехал из Мурманска в Минск и перестал выходить на связь с родными и близкими.

Сегодня стало известно, что Сергей погиб. Обстоятельства смерти не сообщаются из этических соображений.