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От БелАЗа до Минфина. Большой кадровый день Лукашенко

21.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня Александр Лукашенко произвел целый ряд кадровых назначений.

Как сообщалось ранее, сегодня Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей медицинских вузов.

Кроме этого ректором Академии управления при президенте назначен Вячеслав Данилович, возглавлявший до этого Институт истории НАН Беларуси.

Также Лукашенко согласовал назначение Дмитрия Кийко первым замминистра финансов, Елены Печень и Ольги Тарасевич — заместителями министра финансов; Петра Бровкина — первым зампредседателя Госкомитета по имуществу, Николая Бобера — зампредседателя Госкомимущества; Анатолия Уласевича — первым зампредседателя Могилевского облисполкома.

Помимо этого, гендиректором ОАО «БелАЗ» по согласованию с Лукашенко назначен Сергей Никифорович.

 
 
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Сегодня Александр Лукашенко произвел целый ряд кадровых назначений. Как сообщалось ранее, сегодня Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей...
 
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